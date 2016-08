"Gläserner Schütze" : Festumzüge fordern Höchstleistung

Tag 2 unseres Experiments: Wir machen den Schützen Andreas Droste zum "Gläsernen Schützen". War am ersten Tag noch die Hitze eine große Herausforderung für den Körper, wurde es für den Schützen am Montag etwas ruhiger. Wir zeigen Ihnen, was die Biodaten verraten.

Wir begleiten Andreas Droste (24) aus Grevenbroich-Kapellen. Unser "Gläserner Schütze" ist seit 2015 Mitglied im Schützenlustzug "Endlech dobei". Ausgestattet mit GPS-Tracker, Fitness-Armband und einem Atemalkohol-Messgerät stürzt er sich in das Schützenfest 2016. Eine Erklärung finden Sie hier.

Auf die lange Nacht beim Schützenlustball hatte sich Andreas Droste besonders gefreut, als wir am Sonntagabend das erste Mal mit ihm gesprochen haben. Um 20 Uhr ging es am Sonntagabend los. Vorher stand aber noch ab 16.15 Uhr die Festparade mit anschließendem Platzkonzert an. Ab dieser Zeit hat unser "Gläserner Schütze" seine bisher gelaufenen Schritte des Tages nochmal mehr als verdoppelt. War er bis 16 Uhr noch knapp über 8000 Schritte gelaufen, waren es am Ende des Tages 17.697 gelaufene oder getanzte Schritte. Zeitweise legte er bis 500 Schritte in fünf Minuten zurück. Dabei hat Droste eine Strecke von fast 13 Kilometern zurückgelegt. 5578 Kalorien hat er beim Marschieren, Tanzen und Schwitzen in der Hitze am Sonntag verbrannt.

Allerdings dürfte der Schütze auch einige Kalorien durch alkoholische Getränke zu sich genommen haben. Um kurz nach zwei Uhr am Montagmorgen ergab der letzte Atemtest des Schützenfesttages einen Wert von 1,69 Promille. Ab 1,0 Promille wird vom Rauschzustand gesprochen, ab zwei Promille vom Betäubungszustand.

Am Montag ging es für Droste dann erst um 13 Uhr mit dem Mittagessen weiter. Nach sechs Stunden Schlaf und mit 0,0 Promille. "Ich war nach dem Abend noch etwas angeschlagen, aber man wird relativ schnell wieder wach", sagt Droste. Richtig fit sein musste der 24-Jährige auch erst wieder um 15.45 Uhr zur Parade. Und da geht die Aktivität des Schützen auch wieder hoch.

135 Schläge pro Minute

War er zwischen 13 und 15 Uhr keinen Schritt gelaufen, schnellt die Zahl dann auf bis zu 517 pro fünf Minuten. Auch die Herzfrequenz des Schützen steigt beim Umzug auf bis zu 135 Schläge pro Minute – als er auf der Erfstraße, zwischen Zollstraße und Kanalstraße, unterwegs ist.

Bis 18.30 Uhr am Montagabend kommt Droste so auf fast 8600 Schritte. Insgesamt hat er schon mehr als sechs Kilometer am Montag zurückgelegt und vom Höhenunterschied her drei Etagen erklommen. Bei den alkoholischen Getränken hat sich der Schütze am Nachmittag zurückgehahlten. Sein Atemalkohol lag bei 0,15 Promille. Dafür hatte er nach der Parade ordentlich Kalorien verbrannt: fast 3000.

Gegen neun kommt der Tiefpunkt

Nach Tag drei des Bürgerschützenfestes in Neuss ist der "Gläserne Schütze" immer noch begeistert: "Es macht Spaß und heute ist das Wetter auch gut auszuhalten. Noch bin ich fit. Gegen neun, zehn Uhr kommt meist mal ein Tiefpunkt. Den muss man überstehen", sagt er. Die eine oder andere Cola zu trinken, schade da nicht.

"Jetzt müssen wir aber erstmal wieder eineinhalb Stunden warten, bis es antreten zum nächsten Umzug und zum Zapfenstreich heißt", sagt Droste. Am Abend steht dann der Jägerball an, dem er mit seinen Kameraden einen Besuch abstatten will.

