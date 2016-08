Der am Sonntag bei einem Reitunfall auf dem Neusser Schützenfest verunglückte Reitersieger Wolfgang Behmer (55) wird weiter im Krankenhaus behandelt. Er ist schwer verletzt, es soll aber keine Lebensgefahr bestehen.

Nach Informationen unserer Redaktion befindet sich Behmer unter besonderer Beobachtung der Ärzte. Der amtierende Reitersieger war am Sonntagabend beim Anreiten zum Ringstechen des Reitercorps gegen 19.15 Uhr auf der Festwiese mit seinem Pferd zu Fall gekommen. Das Pferd war dabei offenbar auf den Reitersieger gestürzt.

Das Reitercorps beendete den Wettbewerb daraufhin umgehend. Ob das Ringstechen des Reiterscorps am Montag stattfindet, ist noch unklar. Das Siegerstechen soll aber nach Informationen unserer Redaktion am Dienstag wie geplant stattfinden.

Weiterer Reitunfall geht glimpflich aus

Wolfgang Behmer gilt als versierter und erfahrener Reiter. Er hatte sich im vergangenen Jahr beim Ringstechen gegen vier Mitbewerber durchgesetzt und als erster die erforderlichen drei Ringe geholt - im sechsten Durchgang. Der Neusser hat bereits in jungen Jahren mit dem Reiten begonnen und langjährige Erfahrung; seit 2012 ist er Mitglied im Reitercorps.

An anderer Stelle war es am Sonntag ebenfalls zu einem Unfall mit einem Pferd gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war das Pferd am Rande des Schützenfestes in Straßenbahnschienen getreten und weggeknickt. In diesem Fall ging der Unfall für Reiter und Pferd jedoch glimpflich aus. Beiden sei, so teilte es die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit, nichts passiert.

