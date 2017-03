Seit dem frühen Samstag brennt ein viergeschossiges Bürogebäude im Neusser Hafen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen schon auf den Dachstuhl übergegriffen. Der Großeinsatz wird voraussichtlich noch einige Stunden dauern.

Der Alarm schrillte um 0.42 Uhr: Brand im Neusser Hafen. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zu einem viergeschossigen Bürogebäude an der Floßhafenstraße aus. Schon bei der Anfahrt stellte sie eine starke Rauchentwicklung fest. Bei ihrem Eintreffen fand sie ein Büro im dritten Stock in Vollbrand. "Durch eine Zwischendecke breitete sich das Feuer im ganzen Gebäude aus", so ein Feuerwehr-Sprecher. Mit vier Drehleitern versuchten die Einsatzkräfte den Brand zu löschen.

"Problematisch. Denn das Flachdach des Gebäudes ist aus Metall und schirmte das Löschwasser ab", so der Sprecher weiter. Im Inneren des Gebäudes habe akute Einsturzgefahr bestanden. Seine Kollegen hätten die Löschversuche innen zunächst abbrechen müssen. Die Trägerkonstruktion des Daches ist aus Holz", erläutert der Sprecher. Schließlich wurde das Dach demontiert, der Brand von innen und außen gelöscht.

FOTO: Feuerwehr Neuss

Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. "Wir rechnen damit, dass sie bis zum späten Nachmittag dauern werden", so der Sprecher. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung setze die Feuerwehr einen Messwagen ein, konnte jedoch Entwarnung geben: "Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht." Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. In der Nacht war die Feuerwehr mit 79 Kräften im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(dagi)