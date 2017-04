Neuss: Campendonk-Bilder fürs Museum

Rund 550.000 Euro beträgt der Wert einer Schenkung an das Sels-Museum.

Zu den erfreulichen Themen, mit denen sich der Kulturausschuss beschäftigt hat, gehört zweifellos die Annahme einer Kunstschenkung. Der Sohn des Malers Heinrich Campendonk, Herbert, hatte mit seiner Frau Wilma dem Clemens-Sels-Museum zwei Hinterglasbilder des Vaters vermacht - "Das Märchen" (um 1921 entstanden) und "Der Kopf/Lebenserinnerung" (um 1946/47). Der Kulturausschuss musste nun bestätigen - was mit großer Einstimmigkeit auch geschah. "Es ist doch schön, wenn dem Museum noch Hochkarätiges geschenkt wird", sagt CDU-Mitglied Joachim Goerdt etwas spitz und bezog sich dabei wohl auf die Ablehnung des Rats (entgegen des Votums des Kulturausschusses) der großen Jugendstil-Sammlung im vergangenen Jahr.

Für das Clemens-Sels-Museum ist der Neuzugang eine große Bereicherung. Es besitzt bereits drei sehr hochwertige Hinterglasbilder von Campendonk, "die aber weder in Format noch Motiv mit dem Neuzugang vergleichbar sind", heißt es in der Vorlage der Verwaltung zu dem Bild "Das Märchen", dem ein Wert von 250.000 Euro zugeschrieben wird. Notwendige Restaurierungsarbeiten des Bildes seien über Drittmittel finanziert worden, so dass keine Folgekosten entstünden.

Auch das Selbstbildnis "Der Kopf" ergänzt die Sammlung des Museums, da sie schon über diverse Selbstporträts des Künstlers, der zu den Gruppe "Blauer Reiter" gehörte, verfügt. Der Welt des Bildes wird mit 200.000 Euro angegeben, es befinde sich in einem guten Zustand.

Beide Werke werden voraussichtlich beim Museumsfest am 21. Mai präsentiert. Im Herbst 2018 ist zudem eine Ausstellung geplant, die Heinrich Campendonk, Heinrich Nauen und Johan Thorn Prikker vorstellt, die "Ihrer Zeit voraus" waren. Beide Arbeiten werden dann Bestandteil der Schau sein.

(hbm)