Neuss: Caritas bietet Seminar zum "Rauchstopp" an

Die Caritas-Sozialdienste machen auf den bevorstehenden Start ihrer neuen "Rauchfrei"-Kurse aufmerksam. Sie beginnen am Tag nach Aschermittwoch - also am Donnerstag, 2. März, 18 bis 19 Uhr, in der Fachambulanz in Neuss. Der Termin ist bewusst gewählt: Nach Karneval, mit Beginn der Fastenzeit, nehmen sich viele Menschen vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Durch einen Rauchstopp sinkt das Risiko für Krebs, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich.