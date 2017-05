später lesen Neuss Caritasverband sucht "Flüchtlingsreporter" FOTO: Caritas FOTO: Caritas 2017-05-07T18:57+0200 2017-05-08T00:00+0200

Wie nehmen junge Menschen aus fremden Kulturkreisen ihr neues Umfeld wahr? Wie empfinden geflüchtete Jugendliche ihr Leben in Neuss? Was gefällt ihnen, was ist anders, was ist komisch? Diesen Fragen wollen die Sozialarbeiterin und Theater-Regisseurin Barbara Reimer sowie Filmprofi Andreas Betten in einem Projekt der "EFB balance" aufgreifen.