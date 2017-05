später lesen Neuss CDU-Frontmann Armin Laschet ist Freitag in Neuss 2017-05-09T19:51+0200 2017-05-10T00:00+0200

Der Neusser Landtagskandidat Jörg Geerlings hat am Freitag (12.) den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet in Neuss zu Gast. Der spricht nicht im Saal zu einer mehr oder weniger "parteiischen" Zuhörerschaft, sondern ist ab 18 Uhr auf dem Markt für die Bürger direkt ansprechbar. Das findet Geerlings viel spannender. "Wir wollen bei den Menschen sein, für die wir uns einsetzen", sagt er. Der Besuch des Spitzenkandidaten, den Geerlings gerne als nächsten Ministerpräsidenten sehen würde, ist nicht der Schlussakkord im Landtagswahlkampf. Den soll ein Familienfest markieren, zu dem Neusser jeden Alters am Samstag, 13.

