Neuss: CDU: Mobilitätsstrategie soll Etappenziele bis 2025 festlegen

Künftige Standort-Attraktivität und Wohlstand der Bevölkerung hängt davon ab, in wieweit die Stadt eine schlüssige Mobilitätsstrategie Schritt für Schritt bis 2025 umsetzt. Diese These vertritt die Neusser CDU in einem Papier zur aktuellen Mobilitätsdebatte in der Stadt Neuss. Darin beschreiben die Christdemokraten neun Teilziele wie diese: "Optimierung der täglichen individualen Pendlerverkehre unter Berücksichtigung alternativer (kostenneutraler) Verkehrsträger des Öffentlichen Personennahverkehrs" oder "Lebenswerte und klimafreundliche Stadt Neuss, die den Fahrradverkehr und die Elektromobilität proaktiv fördert (Festlegung realistischer Verteilungsschlüssel)".

