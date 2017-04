später lesen Neuss CDU organisiert morgen das 25. Lindenplatzfest 2017-04-28T18:56+0200 2017-04-29T00:00+0200

Weckhoven feiert gemeinsam den Beginn des Monats Mai. Dafür sorgen die beiden CDU-Stadtverordneten Karin Kilb und Thomas Kattner sowie der Kreistagsabgeordnete Jakob Beyen. Gemeinsam mit den Partytur-Gastronomen Thomas Wenning und Andrea Walbeck organisieren sie am Sonntag, 30. April, das Lindenplatzfest in der früheren Ortsmitte. Es ist inzwischen das 25. Fest dieser Art, in das seit etlichen Jahren auch die griechische Gemeinde eingebundnen ist. Zum Festauftakt wird der Lindenplatz morgen ab 17 Uhr komplett gesperrt sein.