später lesen Neuss CDU-Politiker Laumann besucht die GWN-Zentrale 2017-05-02T20:52+0200 2017-05-03T00:00+0200

Die Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) kennt Karl-Josef Laumann noch bestens. In seiner Amtszeit als NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat der Christdemokrat die Einrichtung schon einmal besucht. Gestern gab es ein Wiedersehen. Zu einem Gespräch mit der Aufsichtsratsvorsitzenden Angelika Quiring-Perl, den GWN-Geschäftsführern Christoph Schnitzler und Stefan Hahn sowie dem Werkstatt-Rat kam der 59-Jährige gestern in die Zentrale an der Hammer Brücke. An seiner Seite beim Besuch in Neuss: Landtagskandidat Jörg Geerlings (CDU).