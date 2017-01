Neuss: CDU-Ratsfraktion geht das Personal aus

Zwei erkrankte Stadtverordnete fallen aus. Thomas Kracke will sich aus dem Fraktionsvorstand verabschieden, für Bürgermeister-Stellvertreter Schümann könnte ein neuer Fraktions-Vize gewählt werden - doch wo sind die Bewerber? Von Ludger Baten

Arno Jansen, Chef der SPD-Ratsfraktion, wird in den nächsten Tagen vermutlich einen Anruf von seiner Kollegin Helga Koenemann erhalten. Da der CDU-Anführerin langsam aber sicher das Personal auszugehen droht, will sie die Chancen für ein so genanntes Pairing-Verfahren ausloten; darunter verstehen Politiker ein Fairnissabkommen, um die Mehrheitsverhältnisse auch in Abstimmungen darzustellen, wenn Fraktionsmitglieder aus nachvollziehbaren Gründen nicht anwesend sein können.

Mit Ingrid Schäfer und Rolf Knipprath fallen gleich zwei erkrankte CDU-Stadtverordnete aus. In der Ratssitzung vom 3. Februar werden sie fehlen und damit die schwarz-grüne Koalition angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse in eine deutlich schlechtere Ausgangslage manövrieren. CDU und Grüne verfügen ebenso wie die Opposition über 34 Sitze im Stadtrat; bei Stimmengleichheit hat der Bürgermeister das entscheidende Votum. Helga Koenemann zeigt sich überzeugt, dass sie für ihr Anliegen auch beim SPD-Chef ein offenes Ohr finden wird: "Wir gehen ja im Kern anständig miteinander um."

Die personellen Engpässe der CDU sind Arno Jansen bekannt. Einer - eigentlich nicht vorgesehenen - Umbesetzung in der Sport-Kommission habe er "natürlich" auch zugestimmt. Einen "Persilschein" für ein Pairing mag er aber nicht ausstellen: "Die Nacht-und-Nebel-Aktion der Koalition vergangenes Jahr bei den Fraktionszuwendungen in Sachen UWG/BIG war natürlich keine besondere vertrauensbildende Maßnahme, wenn jetzt über Pairing gesprochen werden soll...."

Ob's eng wird, ob Pairing ein Thema wird, das alles muss sich weisen. Fakt ist, dass die CDU derzeit nur eine dünne Personaldecke hat.

Beispiel 1 Für die Zeit, in der die erkrankten Ingrid Schäfer und Rolf Knipprath ausfallen, wurde inzwischen eine Vertretungsregelung gefunden. Die Vorsitzende Helga Koenemann übernimmt den Sport-Bereich von Knipprath, während Vize-Bürgermeister Sven Schümann den Bereich Planung, Bau und Umwelt von Ingrid Schäfer verantwortet.

Beispiel 2 Turnusgemäß steht zur Mitte der Wahlperiode die Neuwahl des Fraktionsvorstandes an. Termin ist der 19. Juni. Beobachter gehen davon aus, dass Helga Koenemann erneut kandidieren wird. Die Vorsitzende, seit Herbst 2012 im Amt, versucht eine Personaldebatte mit Verweis auf die zuvor stattfindenden Landtagswahlen (14. Mai) und die Erkrankung von Fraktions-Vize Ingrid Schäfer ("Sie soll in Ruhe gesund werden") zu verhindern.

Klingt logisch, ist aber nur Teil des Problems, denn der CDU fehlen unverbrauchte Köpfe - auch im Fraktionsvorstand. Beisitzer Thomas Kracke (50) denkt ans Aufhören; er gibt auch den Vorsitz im Ortsverband Norf ab. Er, der soeben Großvater geworden ist und beruflich einen Neuanfang gewagt hat, setzt seine Prioritäten neu: "Ich reduziere mein politisches Engagement. Familie und Beruf haben jetzt Vorrang."

Neben Joachim Goerdt, Anne Holt und Ingrid Schäfer könnte der vierte Stellvertreter-Posten neu besetzt werden. Den hat bisher Sven Schümann inne, doch der ist als neuer Vize-Bürgermeister für die Fraktionsführung gesetzt. "Ich würde mich freuen, wenn ein jüngeres Fraktionsmitglied zum Stellvertreter aufrückt," sagt Schümann. Nur, wer drängt sich auf?

