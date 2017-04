Neuss: CDU spricht sich gegen Sperrung der Brücke aus

Die CDU legt sich fest: Wenn im Sommer das neue Ikea-Möbelhaus an der Kaarster Stadtgrenze eröffnet wird, wird die Stadt nicht die Brücke über die A 57 zur angrenzenden Morgensternsheide abriegeln.

Nachdem sich schon der Landtagskandidat Jörg Geerlings und die CDU-Nordstadtkonferenz gegen den Aufbau einer Schranke ausgesprochen haben, sagt jetzt auch die Fraktion Nein zur Brückensperrung. Einstimmig sei der Beschluss gefallen, diese Maßnahme zu verhindern, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Der Rat der Stadt Kaarst hatte sich bereits an die Stadt Neuss mit der Bitte gewandt, dieses Vorhaben noch einmal zu überdenken. Die Stadt jedoch hält daran fest, um den Neusser Norden vor der Autoflut zu schützen, die erfahrungsgemäß in den ersten Tagen und Wochen nach einer solchen Neueröffnung zu erwarten ist. Nachdem die Verkehrssituation in der Nordstadt ohnehin angespannt ist und die Probleme - etwa der Geulenstraße - den Planungsausschuss schon mehrfach beschäftigt haben, wird sich dieses Gremium auch noch einmal mit der Schranke beschäftigen müssen.

Für die CDU ist das Thema jedoch durch. "Die Brücke bleibt offen. Das ist auch der klare Wunsch der Anwohner der Morgensternsheide und der in der Exklave Auf dem Berg/An der Hecke wohnenden Neusser", sagt Geerlings.

Das für einige Wochen sicher erhöhte Verkehrsaufkommen nach der Ikea-Eröffnung rechtfertige keine Schließung der Brücke. Vielmehr soll die Stadt durch eine klare und frühzeitige Beschilderung deutlich machen, dass die Fahrt über die Brücke nur für Anlieger genehmigt ist. Dieses Durchfahrtsverbot sei von Stadt und Polizei konsequent zu kontrollieren.

