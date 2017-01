später lesen Neuss Chinesische Aluminium-Stadt sucht Kontakt nach Neuss Teilen

Es hat sich bis in die zentralchinesische Provinz Henan herumgesprochen, dass Neuss - gemeinsam mit den Werken in Grevenbroich - den größten Aluminium-Standort Europas bildet. So machte gestern eine Delegation aus der Stadt Sanmenxia im Neusser Rathaus Station, die dort von Vize-Bürgermeisterin Gisela Hohlmann empfangen wurde. Die Gäste aus Fernost warben um Wirtschaftskontakte, insbesondere zur Aluminium-Industrie. Nicht überraschend: Nach Angaben von Oberbürgermeister An Wei kommen stolze zehn Prozent der gesamtchinesischen Aluminiumproduktion aus Werken, die im Verwaltungsgebiet seiner Stadt ansässig sind. Dort werden vor allem Autofelgen aus Aluminium hergestellt.