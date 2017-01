Erstmals seit langem gibt die Stadt Neuss wieder einen Empfang zum chinesischen Neujahr. Bürgermeister Reiner Breuer ist Gastgeber, wenn unter Federführung der Volkshochschule (VHS) am 28. Januar 2017 im Romaneum an der Brückstraße zunächst ab 16 Uhr ein familienfreundliches Angebot mit Musik und Tanz, Kochen und Sprachübungen, Bildreportagen und Wirtschaftsinformationen unterbreitet wird.

Der Empfang, zudem auch Konsulin Tao Lili vom Düsseldorfer Generalkonsulat erwartet wird, beginnt um 20 Uhr. Festredner wird Professor Marcus Hernig von der Zhejiang Universität in Hang-zhou sein. Sein Thema: "China - ein Land der Superlative. Faszination und Unbehagen". Neujahr, aus dem alten Mondkalender abgeleitet, ist das wichtigste Fest der Chinesen, die es auch Frühlingsfest nennen. Das Jahr des Feuer-Hahns beginnt am 28. Januar: Termingenau wird in diesem Jahr in Neuss gefeiert. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung sind 120 chinesische Unternehmen im Stadtgebiet aktiv; leben einige hundert Chinesen in Neuss.

Geht es nach Bürgermeister Breuer kommen die chinesisch-stämmigen Neusser ebenso zum Neujahrsempfang wie alle Neusser, die mehr über den Brückenschlag in die Volksrepublik wissen wollen. Der Neusser Rathaus-Chef wünscht sich, dass der 1. Neusser China-Tag dem Kennenlernen dient, "um sich auszutauschen und vielleicht auch um Verabredungen zu treffen". VHS-Leiter Gerhard Heide zu seiner Motivation: "Menschen, die mit uns leben, müssen wir mit ihrer Kultur bewusst wahrnehmen."

Der 1. Neusser China-Tag findet in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Neuss statt.

Info Der China-Tag ist öffentlich; Eintritt frei; Internet: www.china-tag-neuss.de

(MvL)