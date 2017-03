Neuss: Christian Lindner zu Besuch bei 3M

FDP-Chef diskutierte über Innovationsmanagement und Wirtschaftspolitik.

Innovation ist ein Schlüsselbegriff in der 3M-Zentrale in Neuss. Ein Grund, weshalb Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten und Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, den Firmensitz in der Quirinus-Stadt jetzt auf Einladung von John Banovetz, Managing Director der 3M DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), besuchte. Dabei informierte er sich über das Innovationsmanagement des Unternehmens. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren aktuelle industriepolitische Themen.

Das Treffen fand im "Inspiration Lab" statt, einem Teil des Forschungszentrums, in dem 3M gemeinsam mit Kunden Ideen für die Anwendung neuer Technologien entwickelt. In enger Abstimmung mit Vertretern aus Schlüsselindustrien wie der Automobilindustrie werden dort zum Beispiel Lösungen für den Leichtbau und die E-Mobilität von morgen entwickelt. Mehr als 6000 Kunden tauschen sich laut Unternehmensangaben jährlich in Neuss mit Forschern und Anwendungstechnikern von 3M aus. Christian Lindner hob die Bedeutung forschender Unternehmen für Nordrhein-Westfalen hervor. NRW sei die "Herzkammer der deutschen Industrie". Der Politiker betonte, dass international agierende Unternehmen wie 3M mit ihrer Forschung und Produktion einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum des Landes leisten. "Aufgabe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen hierfür endlich zu verbessern", betonte Lindner.

3M, das seinen Hauptsitz in der Neusser Partnerstadt St. Paul/Minnesota hat, wurde kürzlich vom US-Magazin Forbes in der Rangliste der "World's Most Admired Companies" aufgelistet. Im Gesamtranking belegt der Konzern Platz 23, im Branchenranking "Medizinische Produkte und Ausrüstungen" Platz 2. Für das Ranking hat Fortune 3800 Führungskräfte, Aufsichtsräte und Analysten nach ihrer Bewertung von Unternehmen befragt. Die Untersuchung umfasst insgesamt 680 Unternehmen aus mehr als 50 Branchen in 28 Ländern.

Der Multitechnologiekonzern 3M verfügt über ein Portfolio von weltweit über 50.000 Produkten und bringt jährlich rund 1000 neue Produkte zur Marktreife. Rund 1,8 Milliarden US-Dollar investiert das Unternehmen jährlich in Forschung und Entwicklung - Tendenz steigend. Größter Forschungsstandort außerhalb der USA ist Deutschland mit der Zentrale in Neuss.

Quelle: NGZ