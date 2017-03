Neuss: Conrads bleibt Vorsitzende des Heimatvereins

Bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Reuschenberg standen Vorstandswahlen an.

"Das Arboretum - seltene Pflanzen und ein Baummuseum verschiedenster erdgeschichtlich wichtiger Bäume - zu erhalten und zu pflegen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Dazu hoffen wir auf die Unterstützung der Stadt Neuss." Marlene Conrads, Vorsitzende des Heimatvereins Gartenvorstadt Reuschenberg 2000, setzte in ihrem Jahresbericht im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins gleich einen wichtigen Eckpunkt: "Wir sind im Gespräch mit den zuständigen Ämtern und hoffen, dass dringend notwendige und längst überfällige Maßnahmen zum Erhalt in Angriff genommen werden." Wie zu hören war, zieht der Heimatverein zudem eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Mit zahlreichen Veranstaltungen als wichtigen Pfeilern des Vereinslebens: vom historischen Abend, dem Besuch der Mack-Kapelle, dem Jahresausflug nach Münster sowie der Unterstützung beim Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung bis zur Weihnachtsfeier. Alljährlich wird der Reuschenberger Terminkalender kostenfrei verteilt; in Verbundenheit mit dem schützenfestlichen Brauchtum und den örtlichen Schulen wird ideelle und finanzielle Unterstützung geleistet. Besonders stolz ist der Verein auf den Heimatpreis 2016 des Kreisheimatbundes für sein Engagement in der Brauchtumspflege.

Zur guten Bilanz zählt auch eine stabile Kassenlage mit einem leichten Plus. Für Gisela Koxholt, seit 2001 Schatzmeisterin, eine letzte Amtshandlung. Mit bewegten Worten verabschiedete sie sich in den Ruhestand. Zunächst wurden Marlene Conrads als Vorsitzende, Geschäftsführerin Elke Vasilescu und Schriftführerin Ellen Schiffer einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Mit Jörg Schroter stellte sich dann ein Kandidat für das Amt des Schatzmeisters zur Verfügung. "Ich kann mit Geld umgehen und bin ein begeisterter Reuschenberger." Der Heimatverein bietet in diesem Jahr zwei Mundartabende und eine Schnitzeljagd für Kinder an. Der Jahresausflug führt in den Nationalpark Eifel, besucht werden die Ausstellungen "Der italienische Eismacher" und "1001 Flaschenpost".

(ho)