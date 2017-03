später lesen Neuss Das Arboretum wird renoviert 2017-03-10T18:55+0100 2017-03-11T00:00+0100

Das Baummuseum "Arboretum" im Selikumer Park ist in seiner Form nicht nur in der Region einmalig. Nun soll es in einen Zustand (zurück)versetzt werden, der dieser Bedeutung entspricht. Einen entsprechenden Beschluss fasste jetzt der Umweltausschuss, der die Verwaltung in einem ersten Schritt klären lässt, was dazu notwendig ist.