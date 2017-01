Neuss: Das Archiv macht Jubiläen erlebbar

775 Jahre Stadtarchiv, 500 Jahre Reformation oder der 100. Geburtstag des Ehrenbürgers: Was macht ein Verein, der die Geschichte schon im Namen trägt, wenn sich die Jubiläen in einem Jahr häufen? Er würdigt sie alle. Denn ein Jahr ist lang, und die Möglichkeiten, die sich das Archiv und das dieses begleitende "Forum Archiv und Geschichte" erarbeitet haben, scheinen grenzenlos. "Wer sich mit Landesgeschichte beschäftigt, kommt an uns nicht vorbei", sagt Stadtarchivar Jens Metzdorf selbstbewusst.

Das Jahresprogramm gibt einen Eindruck davon. So macht Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ihren Antrittsbesuch bei den Neussern nicht im Rathaus, sondern beim "Forum", das sie im Juni als Ehrengast zum "Burgundermahl" eingeladen hat. Die Verbindung zu Köln sei historisch herausragend, sagt der Forums-Vorsitzende Martin Flecken, doch die Zusage wertet er auch als Dankeschön für die Hilfe, die gerade das Neusser Archiv den Kölnern leistete, als deren Stadtarchiv 2009 einstürzte.

Hochkarätig ist auch die Liste der Referenten, die das Forum für einen Vortrag gewinnen konnte. Frank Bischoff, der im März anreisende Präsident des Landesarchivs, ist darunter ebenso zu finden wie Professor Martin Friedrich aus Hamburg, der ein Buch zur "Geburt der Archive" veröffentlicht hat und im Juni kommt, oder Professor Heinz Schillings. Der Berliner wird im April auf Einladung des Forums und der VHS den Reformator Martin Luther als einen "Rebell in Zeiten des Umbruchs" porträtieren. "Ein Stachel im Fleisch der EKD" beschreibt Metzdorf den Gast.

Die Partnerschaft mit der VHS hat ebenso Tradition wie die Zusammenarbeit mit dem Clemens-Sels-Museum, das für den Juli eine Ausstellung über "Neuss und die italienischen Eismacher" in Vorbereitung hat. Den Vortrag dazu hält Professor Margit Schulte Beerbühl, eine Expertin für Arbeitsmigration.

Experten hat das Forum aber auch in den eigenen Reihen. So wird Vorstandsmitglied Jürgen Brautmeier, ein Uedesheimer, im Mai seine Antrittsvorlesung an der Heinrich-Heine-Universität auch vor den Neussern halten. Sie gilt keinem Neusser Thema, liegt aber auf der Linie des Forums, das, so Flecken, "gute Beziehungen zu den Fakultäten pflegen" will. Ein Ergebnis dieser Bemühungen ist auch die Zusage von Jochen Hermel von der Universität Bonn, einem noch jungen Forscher. Er widmet sich im Dezember einem Thema, das ein wenig der Reformation zu tun hat aber viel mit Neuss: "Katholische Stadt - nichtkatholische Einwohner." Mehr

Infos unter www.forum-neuss.de

Quelle: NGZ