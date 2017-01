Neuss: Das Leben als Après-Ski- DJ: Spaß, Arbeit und Disziplin

DJ Captain Britz ist seit 30 Jahren im Geschäft. Er verrät, wie er sich so lange in der Szene gehalten hat - und welche Musik selbst ihn manchmal nervt.

Für viele Menschen ist er auf einer Party unverzichtbar und macht die Feier erst mit seiner Musik zu einem Erlebnis - der DJ. Einer davon ist Andreas Britz. Er ist inzwischen seit 30 Jahren als DJ Captain Britz in der Welt - und speziell in Neuss - unterwegs. Dabei hat er schon so einiges erlebt und weiß genau, was die Leute auf Partys hören wollen und wann die Stimmung kippt. Entgegen dem allgemeinen Glauben sei das DJ-Dasein ein hartes Geschäft.

"In einem Jahr habe ich so rund 230 Auftritte. Da kommen schon teilweise 70 Stunden Arbeit in der Woche auf mich zu", erzählt Britz. An ausschlafen sei nur im Urlaub zu denken, das störe ihn aber keineswegs. Er liebt seinen Beruf. In dieser Jahreszeit ist Britz besonders als Après-Ski-DJ gefragt, macht aber über das Jahr verteilt auch andere Events, je nachdem, was der Veranstalter gerade braucht. Auch für private Auftritte steht er immer bereit. In Neuss arbeitet Britz oft zusammen mit Schützenvereinen, Gastronomen oder der Skihalle. "Rund 50 Mal im Jahr bin ich als Après-Ski-DJ in der Skihalle in Neuss", erzählt er.

Wie bei den meisten DJ-Namen gibt es auch zu seinem eine Geschichte. "Ich war lange bei der Bundeswehr und habe da auch Radio gemacht", erzählt er, "dabei habe ich meinen Kameraden viele Tipps gegeben." Irgendwann sei dann der Satz "Oh Captain, my Captain", aus dem Film "Der Club der toten Dichter", gefallen und seither habe er ihn übernommen.

Die größte Herausforderung im Leben eines DJs sei, sich in der Szene zu halten. "Ich kenne sehr viele Veranstalter in der Umgebung. Das hilft natürlich sehr im Gespräch zu bleiben." Dadurch konnte er sich über die Jahrzehnte etablieren. "Bei manchen Kunden bin ich schon seit 25 Jahren, habe sie mit heranwachsen sehen", erklärt Britz. Außerdem sei das eigene Verhalten und Auftreten sehr wichtig. "Kein Blödsinn machen, Finger weg von zu viel Alkohol, Drogen und sonstigem Zeug. Mal ein Bier oder ein Wodka-Lemon am Abend ist okay", mehr sei aber nur schädlich. DJ sei schließlich auch nur ein Beruf, und seine Kunden schätzen ein vernünftiges Auftreten. In einem anderen Job würde man bei Bierkonsum am Arbeitsplatz auch schief angesehen, so der 51-Jährige. Sein Trick: Viele Freunde mit zu der Party nehmen und die eigenen Getränke an sie verteilen. So käme man nie in Versuchung.

Das beste am DJ-Leben sei auf der Feier "zu beobachten, wie sich die Menschen im Laufe des Abends, beispielsweise durch Einfluss von Alkohol, verändern." Das DJ-Pult sei durch die Bühne immer höher gestellt, so bekäme man einen guten Eindruck. "Besonders die Damenwelt wird unter Alkohol schnell penetrant", sagt Britz. Dann würden teils sehr grobe Liederwünsche gefordert, zur Not auch mit Drohungen. Es stünde an der Tagesordnung, dass "mir mit Entlassung gedroht wird". Menschen würden behaupten, dem Chef nahe zu stehen und ihn rausschmeißen zu lassen, sollte er nicht den geforderten Song spielen. "Natürlich passiert das nie. Solche Drohungen muss man schon abkönnen." Sein eigenes Repertoire ist breit gefächtert. Je nach Veranstaltung "lege ich ein Drittel meiner Hits, eins der aktuellen Charts und eines mit Klassikern auf", so Britz.

Dass er an vielen Abenden oft das gleiche spielen muss, stört ihn kaum. "Zu jeder Jahreszeit gibt es rund 20 Lieder, die immer dabei sein müssen", beispielsweise "Last Christmas" könne man an Weihnachten gerne im Dauerbetrieb laufen lassen. Das müsse man ertragen können. "Richtig hart ist es inzwischen mit Schlager. Mein komplettes Jahresset besteht zu 30 Prozent daraus." Und die Musik werde immer beliebter. Das nerve sogar ihn gelegentlich ein wenig.

So sehr er den Beruf auch liebe, sein ganzes Leben möchte er damit nicht verbringen. Einen konkreten Plan hat er auch schon: "Ich möchte noch genau sechs Jahre dabei bleiben. Anschließend habe ich dann noch ein paar Jahre im normalen Arbeitsleben." Britz tendiere zu einer Stelle als Berater. Bis es soweit ist, möchte er aber auch weiterhin für Stimmung sorgen und Partys besonders machen - so wie es eben nur ein DJ kann.

SEBASTIAN ESCH

Quelle: NGZ