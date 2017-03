Am Samstag haben sich junge Männer und Frauen im Rheinpark-Center in Neuss der Wahl zu Miss und Mister Neuss 2017 gestellt. Am Ende siegten Niklas Bratz (28) und Kim Dammer (17). Von Andreas Buchbauer

Bei so viel Schaulaufen kann nicht mal der Bachelor mithalten. Aber im Rheinpark-Center drehte es sich ja am Samstag auch nicht darum, das Herz eines Junggesellen in einer Fernsehshow zu erobern, sondern um die Gunst einer Jury beim Schönheitswettbewerb: 18 junge Frauen und sechs junge Männer stellten sich deren Votum bei der Wahl zu Miss und Mister Neuss, einer ersten lokalen Vorausscheidung zur Wahl von Mister und Miss Germany.

In der Jury saß unter anderem Soraya Kohlmann, Miss Germany 2016, Sängerin Fabienne Rothe aus Dormagen, die 2012 an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teilnahm, sowie Udo Hempe, Leiter des Neusser Standorts der Rheinischen Fachhochschule Köln, und Rheinpark-Center-Manager Anastasios Meliopoulos. Die Teilnehmer, die um die Gunst der Jury miteinander wetteiferten, kamen jedoch nicht nur aus Neuss, sondern nahmen zum Teil durchaus weitere Anreisen in Kauf – zum Beispiel aus dem rund 250 Kilometer entfernten Hanau oder gar aus dem fast 500 Kilometer entfernten Ulm. Denn die Wahl zu Mister und Miss Neuss soll eigentlich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg in die nächsten Runden sein – erst zum Vorentscheid zur Miss und Mister NRW, später dann zum Wettstreit um die Siegerschärpe auf Bundesebene.

Diesen Traum dürfen Niklas Bratz (28) und Kim Dammer (17) weiterträumen. Die beiden setzten sich am Samstag im Rheinpark-Center gegen die Konkurrenz durch und dürfen sich nun Mister und Miss Neuss nennen – obwohl sie mit der Quirinus-Stadt sonst nicht viel zu tun haben. Niklas Bratz wohnt in Hanau, Kim Dammer in Oberhausen.

