Neuss: Das wahre Vorbild für Männer

Hastenraths Will hat eine eigene Sicht auf die Welt - auch im Comedy-Salon. Von Rudolf Barnholt

72 Gäste im Frisörsalon von Michael Bernd in Rosellerheide - was bedeutet, dass er an diesem Abend ein "Comedy-Salon" ist. in regelmäßigen Abständen funktioniert Bernd seinen Salon in eine Kleinkunstbühne um. Christian Macharski versprach als "Hastenraths Will" eine hohe Gag-Dichte - und hielt sein Versprechen. So etwas wie eine Aufwärmphase gibt es nicht bei dem 47-Jährigen, für den Rosellerheide "das Beverly Hills von Neuss" ist. Sein Motto: "Ich gehe dahin, wo es weht tut, und damit ist nicht der Urologe gemeint."

Das Genre könnte man als Dorfkabarett bezeichnen, und es gibt bestimmte Parallelen zu Herbert Knebel. Aber im Gegensatz zum Ruhrpott-Nörgler hat Hastenraths Willi nichts mit Musik am Hut. Doch wie bei Knebel spielt das Verhältnis zwischen Mann und Frau eine große Rolle, und auch Macharski philosophiert und erfindet die deutsche Sprache teilweise neu. Dabei kommen dann ganz neue Wortschöpfungen zum Vorschein wie "Kosmoprolet" oder Weisheiten wie diese: "Es ist nicht so, wie Sie denken, aber auch nicht so, wie Sie nicht denken." Als Landwirt fühlt sich die Kunstfigur Hastenraths Will im Aufwind dank der TV-Reihe "Bauer sucht Frau". Seit dieser Sendung, so glaubt er, "haben die paarungsbereiten Frauen keine Lust mehr auf Model-Typen ohne Rücken-, Nasen- und Ohrenhaare". Selbst gern Parka, Karohemd und Gummistiefel tragend, versteht Hastenraths Will unter einem Hipster einen Mann, "der zwei Stunden im Badezimmer steht, um so auszusehen, als sei es ihm völlig egal, wie er aussieht."

Hastenraths Will ist ein Vorbild für Männer auch in ungewöhnlichen Lebenslagen. Was soll man sagen, wenn die Ehefrau erzählt, sie gehe mit einem Mann ins Kino? Will ist dazu folgendes eingefallen: "Was will der Pfützentaucher? Hat der Angst allein in Dunkeln?" Vorsicht sei auf jeden Fall angebracht, wenn die Frau plötzlich geschminkt und in ihrem neuesten Kleid zum Gebetskreis geht.#

Kann man mit Wurstfingern vegetarisch kochen? Kommt mit Tosca wirklich die Zärtlichkeit, oder ist das eine Lüge der Werbewirtschaft? Das sind Fragen, die längst schon mal gestellt werden mussten. Nach der Pause wurde das Programm geringfügig schwächer, und die Fans waren von dem Witze-Stakkato auch ein wenig angegriffen. Insgesamt war es aber ein toller, vergnüglicher Abend.

Quelle: NGZ