Neuss Das waren die 90er: Zwischen Kohl, Grunge und Gameboy

Es mag sein, dass die 1990er Jahre gefühlt früher begannen als nach dem Kalender: mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Und sie endeten gefühlt mit leichter Verspätung: mit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Beides bedeutete weltpolitisch eine Zäsur. Dazwischen ging es keineswegs nur friedlich zu - unter anderem beschäftigten der Zweite Golfkrieg (1990/1991) und der Balkankonflikt die Welt. Politik Zwei Bundeskanzler prägten die 1990er Jahre. "Einheitskanzler" Helmut Kohl (CDU) wurde 1998 von Gerhard Schröder (SPD) ("Ich will da rein") abgelöst. Zudem neigte sich die Bonner Republik ihrem Ende: Seit 1999 ist Berlin Parlaments- und Regierungssitz.