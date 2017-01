Neuss: "Der erste Platz war eine große Überraschung"

Beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" hat Melisa Toprakci den ersten Platz in Pop-Gesang belegt. Nun will sie Musik studieren.

Schon in der Grundschule ist Melisa Toprakci aufgefallen. "Ich war ein lautes Kind", erzählt die heute 19-Jährige lachend, "das hat zumindest der Lehrer der Theater AG gesagt." Gemeint aber hat er wohl vor allem Melisas Offenheit, ihre kräftige Stimme, die in Bearbeitungen wie der von Grimms Märchen "Rumpelstilzchen" zum Tragen kam. Aber dennoch: Dass sie mit 18 Jahren den ersten Platz im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in der Kategorie Pop-Gesang ihrer Altersklasse (19 bis 21 Jahre) gewinnen würde, konnte damals noch keiner ahnen. Auch wenn Melisas musikalische Begabung früh durch die Eltern gefördert wurde.

Gitarren- und Gesangsunterricht mit zehn Jahren, zunächst in der Musikschule Thiel, dann an der Music Academy Neuss und schließlich mit 17 Jahren an der städtischen Musikschule Klavier, Gesang und vor allem Musiktheorie. Denn da wusste die Jugendliche schon: "Wenn ich Musik studieren will, muss ich die Theorie kennenlernen." Schon nach einem Monat kam die Frage ihrer Gesangslehrerin, ob sie sich nicht für "Jugend musiziert" anmelden wolle. "Ich war völlig überrumpelt", erzählt Melisa lachend, "denn ich dachte, dass der Wettbewerb nur auf klassische Musik ausgerichtet ist."

2016 aber war auch einer für Pop-Gesang ausgelobt, Melisa bewarb sich, überstand die Regionalausscheidung in Dormagen noch mit recht viel Nervenstärke, aber schon beim Landesentscheid in Detmold geriet sie ins Flattern. "Ich war total nervös", sagt sie noch heute, "da waren plötzlich so viele andere gute Sänger, einen ganzen Tag lang habe ich auf mein Ergebnis gewartet, immer wieder aufs Handy geschaut und es ständig aktualisiert." Und überraschte sie dann doch, als die Nachricht kam: "Ich, die bisher jedes Mal in Wettbewerben nicht gewonnen hatte, stand auf dem ersten Platz."

Im Bundesentscheid stieß sie wieder auf eine andere Neusserin: auf die 22-jährige Clara Krum. Noch vor ihr, als erste überhaupt, musste Melisa ihr Programm vor der Jury singen: "Anfangs habe ich das für ein Problem gehalten, dann war es aber ganz gut, weil ich mich mit den anderen vergleichen konnte."

Der erste Platz in dem Wettbewerb gibt Melisa auch Auftrieb, weiterzumachen. "Ich will mich für ein Studium an den Musikhochschulen in Rotterdam und in Essen bewerben", erzählt sie, "und hoffe, dass eine klappt." Eine Laufbahn als Sängerin strebt sie an, als Solistin, nicht als Teil eines Musical-Ensembles. Ihr Repertoire besteht aus Coversongs und inzwischen auch selbst geschriebenen Liedern. Dafür arbeitet sie derzeit in einem Studio mit anderen Musikern zusammen, denn ganz nüchtern benennt sie ein Problem: "Ich kann texten, aber nicht so gut komponieren."

Doch bei aller Musik zur Musik - die junge Neusserin bleibt für die Zukunft auf dem Teppich: "Es ist wichtig, dass ich immer einen Plan B habe", sagt sie. Derzeit sieht dieser die Mitarbeit in der elterlichen Elektrotechnik-Firma und ein triales Studium vor. Also würde sie aufgeben, wenn beide Hochschulen absagen? "Na ja, eine zweite Chance würde ich mir wohl geben", erwidert sie lachend. Helga Bittner

