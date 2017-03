Neuss: Der Limes - ein Stück Welterbe

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Die Bodendenkmalpflege der Stadt und das Landesamt für Bodendenkmalpflege beim Landschaftsverband (LVR) setzen dabei drei Schwerpunkte und stellen drei Arbeitshypothesen auf:

Neuss ist älter als gedacht Noch immer beschäftigt die Experten ein Grabungsbefund aus dem Jahr 2011. Damals wurde unterhalb eines Lagergrabens im heutigen Gnadental, der bisher als ältester Grabungshorizont galt und ins Jahr 16 vor unserer Zeitrechnung datiert wird, ein weiterer Graben nachgewiesen. Unterhalb heißt älter - und so verschiebt sich die Stunde Null der Stadtgeschichte vom Jahr 16 ins Jahr 30 vor Christi Geburt. Denn auch dieser Befund, so legt sich Karin Striewe vor der Bodendenkmalpflege der Stadt fest, gehörte zu einem römischen Militärlager.

Der römische Hafen lag östlich des heutigen Sporthafens Die Suche nach dem römischen Hafen hat einen Rückschlag erfahren. Bei Sondierungsbohrungen im Sporthafen im vergangenen Jahr war man davon ausgegangen, dass der Römer-Hafen oder zumindest ein Anleger an dem Prallhang lag, der genau unterhalb des so genannten Koenen-Lagers das Rheinufer bildete. Doch der abschließende Beweis blieb aus, so dass diese Anlage nun weiter östlich angenommen wird. Immerhin wurde bewiesen, sagt Striewe, dass es außerhalb des von Constantin Koenen ausgegrabenen und erforschten Militärlagers keinen (Wasser)-Graben gab. "Das Rheinufer fiel nur 16 Meter vor dem Lager steil ab", sagt Striewe.

Unterhalb des Reckberg gab es ein römisches Gasthaus Das Kleinkastell und der Wachturm auf dem Reckberg, die neben dem Koenen-Lager Bestandteil der Unesco-Bewerbung in der Schwerpunkt-Stadt Neuss sind, standen an der Kreuzung der Römerstraße Köln-Xanten und eines West-Ost-Fernhandelsweges ins rechtsrheinische Germanien. Bodenfunde lassen diesen Schluss zu. Auf dem zum Rhein abfallenden Hang wurden aber auch Mauerreste gefunden, deren äußere Abmessungen Steve Bödecker vom LVR mit 300 mal 400 Meter angibt. Diese auf Luftbildern entdeckten Bodenfunde sollen noch 2017 geophysikalisch untersucht werden, sagt Bödecker. Man vermute, dass dort ein römisches Gasthaus, eine Mansio, für Reisende stand.

Zur weiteren Erforschung sollen nun in Ansprache mit dem LVR-Museum Bonn und der Universität Nijmegen Forschungsanträge gestellt werden. Der Weltkulturerbe-Antrag selbst wird von niederländischer Seite aus federführend betrieben, liegt aber noch nicht vor. Fragen der Präsentation der Römerfunde stehen derzeit hinter diesen Anstrengungen noch zurück.

Quelle: NGZ