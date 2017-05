Lutz Lienenkämper ist für Kaarst auch diesmal der Mann der Wahl geblieben. Der Chef der Kreis-CDU hat sich nach 2005, 2010 und 2012 zum vierten Mal um ein Landtags-Direktmandat beworben. Dass er im Wahlkreis 46 gewinnen würde, war keine große Überraschung. Rund sieben Jahre auf der Oppositionsbank und sein reges Wirken im Hintergrund, haben der Popularität des gelernten Juristen und Vollblut-Politikers absolut nicht geschadet.

Und dass Lienenkämper den Wiedereinzug ins Landesparlament schaffen würde, stand ohnehin außer Zweifel: Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion war über Platz vier der Reserveliste abgesichert. Doch ein so gutes persönliches Ergebnis ist gewiss nicht von Nachteil für den Mann, der seit vielen Jahren zur Führungsriege in seiner Partei gehört und von Anfang 2009 bis Mitte 2010 Minister für Bau und Verkehr in Nordrhein-Westfalen war.

Welches Amt der 47-Jährige im Falle eines Wahlsieges der Christdemokraten im Land übernehmen würde, hatte er im Wahlkampf stets offen gelassen und immer wieder das oberste Ziel betont: Rot-Grün muss abgewählt werden. Das ist nun gelungen. Und Lutz Lienenkämper könnte durchaus auch für das Verkehrsministerium erneut der Mann der Wahl sein. Dagmar Fischbach

Quelle: NGZ