Aus Der Geschichte: Der Rhein - ein gefährlicher Nachbar

1926 überschwemmte ein Hochwasser den Ort. Eine Schutzmauer soll Wiederholungen verhindern.

Grimlinghausen (Jahu) Wenn Hochwasser-Experten heute über die Höhe und Beschaffenheit von Deichen sprechen, orientieren sie sich in Neuss vor allem am Wasserstand aus dem Jahr 1926. Damals kam es zu einer besonders schlimmen Hochwasserkatastrophe, die in Grimlinghausen zum Bruch aller Dämme führte. Die damals noch eigenständige Gemeinde war den gewaltigen Wassermassen hilflos ausgeliefert. Von allen Orten im Kreis Neuss war Grimlinghausen am schlimmsten betroffen.

So schön die unmittelbare Nähe zum Rhein auch ist, so schreckliche Auswirkungen hatte sie damals. Die heutigen Deichanlagen hingegen könnten Grimlinghausen auch bei einem Wasserstand wie dem von 1926 trocken halten. Dafür sorgt Gerd Eckers (42). Der Abteilungsleiter beim Neusser Tiefbaumanagement ist für den Hochwasserschutz zuständig. "Im Neusser Hafen wurde 1926 ein Wasserstand von 11,57 Metern gemessen", sagt Eckers.

Der heutige Hochwasserschutz übersteigt diesen Stand um über einen Meter. Auf 1380 Metern Länge schützt vor allem eine Mauer Grimlinghausen vor dem gefährlichen Nachbarn Rhein. Hinzu kommt eine 1400 Meter lange Erdwall-Anlage zur Erft hin. Für den Fall eines Hochwassers liegen Eckers ausführliche Einsatzpläne vor. Über 180 Mitarbeiter der Stadtverwaltung könnte er im schlimmsten Fall verfügen. 32 Deichtore wären zu schließen, Wege zu sperren, Deiche zu begutachten.

"Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers wie das von 1926 auf drei Mal in tausend Jahren", sagt der 42-Jährige. Dafür wäre Grimlinghausen gerüstet. Ein Neubau Anfang der 2000er Jahre hat die Mauer nochmals erhöht und zu einem schmucken Promenadenweg umgewandelt.

Quelle: NGZ