Neuss: Der Spielplatz Jröne Meerke soll ab Juni mehr Spielspaß bieten

Der erste Ball landet im Aus. Umweltdezernent Matthias Welpmann und Henrike Mölleken, Leiterin des Amtes für Umwelt und Stadtgrün, probieren die neue Tischtennisplatte am Spielplatz Jröne Meerke kurz aus - und unterschätzen den Drall. Ingeborg Arndt vom BUND übergibt die Platte an die beiden Vertreter der Stadt. Aber ihr Blick richtet sich nicht auf die Ballwechsel, sondern auf die gesamte Anlage. "Mit viel Bürgerengagement wurde der Unterstand neu gestrichen", sagt Arndt. Ein paar Graffiti zeigt sie Welpmann und Mölleken, und sie hat die Hoffnung, dass der Kommunale Service- und Ordnungsdienst (KSOD) auch regelmäßig zu Kontrollgängen vorbeikommt, damit der Unterstand nicht wieder verschandelt wird. Schmierereien und Schmutz sind das eine, Glasscherben auf dem Spielplatz das andere. "Da muss man die Verursacher finden", sagt Arndt. Von Andreas Buchbauer

Zumal die Stadt mit dem Spielplatz durchaus Pläne hat. Er soll in den kommenden Monaten grunderneuert werden. "Die Spielgeräte - Klettergerüst, Wipptiere, Schaukel, Sandspielfläche - sind teilweise veraltet und wurden in den vergangenen Jahren ausgebessert", erklärt Tobias Spange vom städtischen Presseamt. Doch das Erscheinungsbild soll sich noch einmal ändern, auch weil der Spielplatz aufgrund seiner Lage im Naherholungsgebiet und insbesondere in den Sommermonaten sehr gut frequentiert werde. Bei einer Kinderbeteiligung wurden die Wünsche der Besucher aufgenommen. "Dabei wurde das Thema Klettern und Balancieren bei den Kindern favorisiert und entsprechend bei den Planungen berücksichtigt", teilt Spange mit. "Im Rahmen der Grunderneuerung werden separate Spielbereiche für Kleinkinder und Schulkinder geschaffen. Es entstehen neue Spielabläufe und die Attraktivität der gesamten Fläche wird durch die Ergänzung mit anspruchsvollen Spielgeräten erhöht."

Insgesamt sind Investitionen von 90.000 Euro geplant, die Baumaßnahmen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Die jetzt dank Bürgerengagements an die Stadt übergebene Tischtennisplatte ist also nur der Anfang für die Verschönerung des Spielplatzes. Dass die ersehnt wird, macht die Übergabe deutlich. Auch Eltern mit Kindern sind gekommen, sie schlagen direkt mal ein paar Bälle - und warten auf die angekündigte Verschönerung.

