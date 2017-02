Sportlich: Der Sportverein, der Pacht bezahlt

Beim Voltigieren setzt der RSV Grimlinghausen Maßstäbe. Er trainiert in einem Gebäude der Stadt.

Selikum (jahu) Die Neusser Voltigierer setzen bereits seit Jahren national und international Maßstäbe. Egal ob bei Deutscher (26 Titel), Europa- (elf Titel) oder Weltmeisterschaft (acht Titel) - die Jungs und Mädels vom RSV Grimlinghausen sind immer ganz vorne mit dabei. Nur der Vereinsname täuscht ein wenig. Denn der im Jahr 1957 gegründete Verein ist auf dem Nixhof beheimatet und damit nicht in Grimlinghausen, sondern in Selikum.

Eine weitere Besonderheit: Der Nixhof gehört der Stadt. Der RSV muss jedes Jahr eine Pacht bezahlen und den Hof in marktfähigem Zustand halten. Zuletzt fielen so beispielsweise umfangreiche Kosten für neue Fenster an. "Wir sind der einzige Verein in Neuss, der so ein Verhältnis zur Stadt hat", sagt Angelika Quiring-Perl, die Vorsitzende des RSV. Seit Jahren gebe es daher den Versuch, eine Entlastung für den Verein zu erreichen.

Für die kommende Woche ist ein Treffen mit anderen Neusser Vereinen angesetzt. Gemeinsam soll in diesem Rahmen nach möglichen Initiativen gesucht werden. "Wir kämpfen natürlich weiterhin für eine Pachterleichterung", sagt Quiring-Perl. Sie weiß aber auch um die Vorbehalte: "Reitsport wird immer noch als elitär angesehen, auch wenn das so gar nicht mehr zutrifft", sagt sie.

Der RSV steht heute - wie sollte es auch anders sein - auf vier Beinen: Neben den erfolgreichen Voltigierern gibt es eine Reitschule, Kooperationen mit Grundschulen im offenen Ganztag und ein Angebot in therapeutischem Reiten und Voltigieren. Rund 400 Mitglieder hat der Verein. Und die Nachfrage ist groß: Die Warteliste der Voltigierer umfasst manchmal mehr als 100 Mädchen und Jungen.

Quelle: NGZ