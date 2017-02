Neuss: Der Vorstand der Walter Rau AG wird heute 90 Jahre

Im Vereinsheim des Tennisclubs "Blau Weiß" wird heute gefeiert. Hans Kuhn vollendet sein 90. Lebensjahr und wollte auf seinen Geburtstag bei "seinem" alten Tennisclub anstoßen. Knapp 50 Gäste erwarten der Wirtschafts-Kapitän und seine Ehefrau Elisabeth.

Hans Kuhn kam mit seiner Frau und seinen drei Kindern 1971 nach Neuss. Er wechselte von der Firma Unilever als Vorstand zur Walter Rau AG im Neusser Hafen, blieb aber sozusagen in seiner Branche: Öle und Fette. Als Geschäftsführer residierte er in der Fabrikantenvilla aus der Gründerzeit, die Mitte der 1980er Jahre pittoresker Drehort eines "Schimanski-Tatorts" war.

Kuhn wurde in Breslau geboren, wuchs aber in Schleswig auf. Berufliche Stationen waren Mannheim und später Hamburg. Nach seinem Engagement bei der Walter Rau AG machte sich Kuhn als Unternehmensberater selbstständig und gab Manager-Seminare. Erst für Unternehmen, zunehmend aber auch für soziale Einrichtungen und Verbände. Erst als er die 80 schon hinter sich gelassen hatte, hört er damit auf. In die Neusser Gesellschaft war Kuhn über die St.-Pius-Gemeinde, in deren Pfarrgemeinderat er aktiv mitarbeitete, und das Schützenwesen eingebunden. Kuhn gehört dem Schützenlustzug "Bänkelsänger" an. Auch wenn ihn altersbedingt einige Wehwehchen plagen, lässt sich Hans Kuhn selbst mit 90 Jahren eins nicht nehmen: das wöchentliche Treffen mit seinen Freunden vom Rotary-Club Neuss.

