Versicherungspflichtige Jobs: Deutlich mehr Dienstleister für Neuss

Die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten hat in Neuss deutlich zugenommen. Das teilte das Amt für Wirtschaftsförderung jetzt mit. Als Vergleich dienten die Zahlen zum 30. Juni 2016 und jene aus dem Vorjahreszeitraum. Demnach verzeichnet Neuss ein Plus von 1,9 Prozent.

Zum 30. Juni 2016 waren 68.936 Personen am Arbeitsort Neuss versicherungspflichtig beschäftigt. Ein Jahr zuvor waren es 1285 Personen weniger. Im Städtevergleich liegt Neuss mit dem Zuwachs knapp unter dem NRW-Landesschnitt von zwei Prozent.

Das größte Plus verzeichnete der Dienstleistungssektor. Dort sind 1182 neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden. Nachdem die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen beiden Jahren abgenommen hatte, ist sie 2016 um 8,1 Prozent angestiegen und befindet sich nunmehr wieder auf dem Niveau von 2012.

Der größte Wirtschaftsbereich in Neuss war Handel, Gastgewerbe und Verkehr mit 22.317 Beschäftigten, gefolgt vom produzierenden Gewerbe mit 16.715 Beschäftigten und den öffentlichen und privaten Dienstleistungen (zusammen 14.797 Beschäftigte). Kleinster Wirtschaftsbereich ist die "Land-, Forstwirtschaft, Fischerei" mit 245 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Laut Wirtschaftsförderung hat die stufenweise Erhöhung des Mindestlohns in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau dazu geführt, dass ein Teil der Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt wurde. Dies schlägt sich in der Statistik nieder. Mit einem Plus von 18,9 Prozent ist der kleinste Wirtschaftsbereich letztlich derjenige mit dem prozentual größten Zuwachs.

Die Statistik der versicherungspflichtig Beschäftigten wird seit 1976 erhoben. Seitdem ist die Zahl in Neuss um 18.151 auf 68.936 gestiegen - das entspricht einem Zuwachs von 35,7 Prozent. Im Landesvergleich (NRW verzeichnete seit 1976 ein Plus von 16,7 Prozent) liegt das deutlich über dem Durchschnitt.

