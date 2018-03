später lesen Neuss Deutsche Glasfaser auf der Zielgerade im Neusser Süden FOTO: Woitschützke FOTO: Woitschützke 2018-03-08T19:08+0100 2018-03-09T00:00+0100

Die Deutsche Glasfaser befindet sich nach eigenen Angaben bei ihrem Netzausbau in Neuss in den letzten Zügen. "Alles in allem sind wir zu 90 Prozent fertig", erklärte ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Einzig in Uedesheim wird es noch etwas dauern. "Witterungsbedingt" habe sich der eigentlich für dies laufende Kalenderwoche avisierte Abschluss der Tiefbauarbeiten nicht halten lassen. "In Uedesheim sind wir vermutlich Ende April mit den Tiefbauarbeiten fertig", sagt der Unternehmenssprecher. Etwa ein bis zwei Monate später sollen dort dann auch alle Hausanschlüsse verlegt sein. "Es handelt sich um einen Prozess, der sukzessive erfolgt. Bislang ist etwa ein Viertel der Hausanschlüsse in Uedesheim erfolgt", teilt der Unternehmenssprecher mit.

