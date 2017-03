später lesen Neuss Deutsche Glasfaser beginnt mit der Straßenreparatur 2017-03-14T19:52+0100 2017-03-15T00:00+0100

Wochenlang herrschte Stillstand an der Straße "Auf den Stöcken". Das von der Deutschen Glasfaser beauftragte Subunternehmen hatte sie nach Tiefbauarbeiten in fragwürdigem Zustand hinterlassen. Lücken im Asphalt, Schlaglöcher und Kabel, die aus dem Boden ragen, sorgten dafür, dass Anwohner mächtig sauer über den Zustand ihrer Straße sind. Die Stadt Neuss reagierte und hat beschlossen, der Deutschen Glasfaser keine weiteren Baugenehmigungen zu erteilen - so lange die Schäden nicht behoben sind. Das Unternehmen hatte angekündigt, dass dies bis Ende Februar geschieht. Auch wenn der Zeitplan nicht eingehalten wurde, ist jetzt Bewegung drin. Anwohner schöpfen nun die Hoffnung, dass die Schäden nach dem Ärger nun bald behoben werden.