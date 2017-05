Zahlen & Fakten: Die Barbarakirche als Namensgeber

Fläche Das Barbaraviertel ist ein Stadtteil im Norden von Neuss und befindet sich westlich des Hafens. Es hat hat eine Gesamtfläche von 2,50 Quadratkilometern. Es ist der statistische Bezirk 22. In dem Viertel gibt es 1502 Wohnungen (alle Daten - auch folgende - mit Stand vom 30. Juni vergangenen Jahres). Bevölkerung 3000 Einwohner, das sind 1200 Einwohner je Quadratkilometer. Es leben 1267 Ausländer im Barbaraviertel - mit diesem Anteil von 42,2 Prozent liegt das somit weit über dem gesamtstädtischen Schnitt (15,8). Historie Namensgebend und stadtteilprägend und namensgebend ist die katholische Barbarakirche Sie wurde 1932 gebaut und gehört heute zur Pfarrei St. Marien.

Verkehr Das Barbaraviertel ist mit dem S-Bahnhof "Neuss Am Kaiser" an das S-Bahn-Netz Rhein-Ruhr angeschlossen. Drei S-Bahn-Linien halten an dieser Station (S8, S11 und S28). Zudem wird das Barbaraviertel von insgesamt vier Buslinien (829, 830, 833 und 864) und auch von einer Stadtbahnlinie (U75) an die Städte Neuss und Düsseldorf angeschlossen.

