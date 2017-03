später lesen Zahlen Und Fakten Die Dreikönigenkirche als Namensgeber 2017-03-20T18:42+0100 2017-03-21T00:00+0100

Fläche Das Dreikönigenviertel hat eine Fläche von 1,10 Quadratkilometern. Es ist der statistische Bezirk "02" der Stadt. Er schließt sich südlich an die Innenstadt an. In dem Viertel gibt es insgesamt 4007 Wohnungen (Alle Daten - auch folgende - mit Stand vom 30. Juni vergangenen Jahres).