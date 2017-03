Serie Neuss Und Seine Stadtteile: Die Halle, die den Neusser Kegelsport ins Rollen brachte

1965 wurde eine Kegelhalle in NRW erstmalig kommunal finanziert - es war die Anlage an der Jahnstraße 65, wo der Sport noch immer floriert. Aktuell finden dort die Rheinlandmeisterschaften statt.

Neuss (jasi) An der Jahnstraße 65 ist die Welt der Sportkegler noch in Ordnung. Wer diese Halle betritt, kommt nicht auf die Idee, dass dort eine aussterbende Sportart betrieben wird - vielmehr befindet sich dort das Kegel-Zentrum des gesamten Rhein-Kreises. Auch durch die Tatsache, dass immer mehr Gaststätten schließen oder ihre Bahnen nicht weiter betreiben, ist die Halle hoch frequentiert. "Alle kommen zu uns. Das stärkt die Kameradschaft", sagt Hans-Joachim Muscat, seit 37 Jahren Vorsitzender des Vereins Neusser Kegler. Aktuell werden an den Wochenenden dort die Rheinlandmeisterschaften ausgetragen.

Im Jahr 1965 war sie als erste kommunal finanzierte Kegelhalle in Nordrhein-Westfalen gebaut worden. Zuvor gab es so etwas nur auf privater Ebene. Durch diese Maßnahme wurde der Kegelsport in Neuss stark intensiviert. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bereits Ende der 60er Jahre war Neuss europaweit Spitze beim Sportkegeln. Der Zulauf war so stark, dass die Kapazitäten der Halle mit vier Sportbahnen nicht mehr ausreichten. Doch es brauchte langwierige Verhandlungen in der Sportpolitik von Stadt und Kreis, ehe die Anlage in den 80er Jahren um vier Bahnen erweitert wurde. Der Verein Neusser Kegler war von Beginn an Nutzer der Halle. Alles, was sich dort bewegt, wird durch den Verein abgewickelt. Sorgen um die Zukunft müssen sich Muscat und seine Sportkegel-Kollegen nicht machen. "Die Stadt bemüht sich sehr, die Anlage in einem modernen Zustand zu versetzen", sagt Muscat, der erst am Wochenende für seine 50-jährige Vereinsangehörigkeit geehrt wurde. Auch mit seinen 81 Jahren hat er die Kegelschuhe noch nicht an den Nagel gehängt, sondern springt regelmäßig ein, wenn jemand ausfällt. Muscat absolviert sogar noch ganze Meisterschaftsspiele. "Man muss schließlich auch im Alter darauf achten, stets in Bewegung zu bleiben. Das Sport-Kegeln fördert Körper und Geist", sagt der Vorsitzende.

