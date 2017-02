Neuss: Die Kammerakademie holt Brasilien ins Zeughaus

Das Konzert heute beginnt ausnahmsweise um 20 Uhr.

Als zweifache Hommage - an die brasilianische Heimat und die pädagogische Wirkungsstätte Salzburg - hat Lavard Skou Larsens das dritte Abonnementskonzert der Deutschen Kammerakademie (DKN) angelegt, das heute um 20 Uhr mit der schmissigen Brasiliana VI von José Siqueira (1907-1985) beginnt. Dem Orchesterstück folgt das Gitarrenkonzert von Heitor Villa-Lobos; Mozarts Haffner-Symphonie beschließt den Abend im Zeughaus.

Ein Gastspiel führt die DKN mit dem Programm des dritten Abonnementskonzertes ins französische Epinal, und so findet der Neusser Konzertabend ausnahmsweise an einem Montag statt.

Solist des Abends ist Fabio Zanon. Als Gitarrist, Autor, Dirigent, Lehrer und Rundfunkpersönlichkeit hat er die Verbreitung der Wahrnehmung der Gitarre in der Konzert-Szene vorangetrieben. Als Gastprofessor an der Royal Academy of Music (RAM) führte er über 40 verschiedene Werke für Gitarre und Orchester auf. Die Bandbreite seiner Kammermusik-Partner reichte von sehr traditionell bis in hohem Maße experimentierfreudig.

Info Markt, heute, 20 Uhr, Karten unter 02131-5269 9999

Quelle: NGZ