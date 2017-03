Neuss: Die Kreisverkehre, die keine sind

Autofahrer, die eine Verkehrsinsel schon immer mal im Uhrzeigersinn umkurven wollten, sind in der Nordstadt richtig. Dort befinden sich drei in Neuss einmalige Kreisverkehre - mit fast schon nostalgischem Charakter. Von Simon Janssen

Wer sich für wenige Minuten an die Neusser Weyhe stellt und an der Ecke zur Straße "Am Katzenberg" das Verhalten von Autofahrern beobachtet, wird feststellen - dort stimmt etwas nicht. Immer wieder fahren Pkw im Uhrzeigersinn den Kreisel entlang. Andere wiederum fahren rechtsherum. Doch wer denkt, die Verkehrsteilnehmer, die sich für die linke Variante entscheiden, interpretieren die Verkehrsegeln etwas zu individuell und müssen mit einem Bußgeld rechnen - 25 Euro sieht der aktuelle Katalog dafür vor-, der liegt falsch. Denn bei diesem Kreisel hat der Autofahrer die freie Wahl. Zwei weitere Inseln dieser Art sind an der Neusser Weyhe zu finden - sowohl an der Einmündung zum Kotthauser Weg als auch zum "Hoher Weg". Dabei handelt es sich um regelrechte Exoten der Verkehrslenkung, schließlich sind es die einzigen Kreisel dieser Art im gesamten Stadtgebiet.

"Diese Kreisverkehre sind Relike aus den 1980er Jahren", erklärt Norbert Jurczyk, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten. Sie seien damals angelegt worden, um an den Kreuzungsbereichen - zumindest ein bisschen - für Ordnung zu sorgen.

"Damals waren Kreisverkehre, wie man sie heute kennt, noch nicht up to date. Es gab einfach noch keine anderen Möglichkeiten", sagt Norbert Jurczyk. Aufmerksame Autofahrer bemerken jedoch schnell, dass es sich nicht um Kreisverkehre im klassischen Sinn handelt. Schließlich fehlt das "Verkehrszeichen 215" - das blaue Schild mit den weißen Pfeilen, die sich richtungsweisend gegen den Uhrzeigersinn drehen. Da es an den Stellen auch keine Vorfahrtsschilder gibt, gilt an diesen drei Punkten schlicht die Rechts-vor-links-Regelung.

Eine Renaissance der Nordstadt-Kreisel ist aber nun nicht zu erwarten. Schließlich reichen ihre Kurvenradien gar nicht aus, dass große Fahrzeuge wie Müllwagen gegen den Uhrzeigersinn passieren. Ihnen bleibt keine andere Wahl, als links herum zu fahren. Laut Jurczyk hätte man sich an diesen Stellen heutzutage für einen Kreisverkehr mit überfahrbarer Mittelinsel entschieden - wie zum Beispiel in Grefrath an der Lüttenglehner Straße. Die habe es in den 1980er Jahren noch nicht gegeben.

Überlegungen, den Kreisverkehr auf den neuesten Stand der zu bringen, gibt es allerdings nicht. "Man kann das sicher irgendwann mal machen, eine zwingende Notwendigkeit gibt es aktuell allerdings nicht", meint Jurczyk dazu. Schließlich machten die Kreisel ihre Sache als Fahrbahn-Hindernisse bislang ganz ordentlich. "So lange es funktioniert, ist alles gut. Die Verkehrsmengen sind in dem Bereich ohnehin eher gering", erklärt der Fachmann und ergänzt schmunzelnd: "Never change a running System."

Ganz unaufwändig wäre die Modernisierungs-Maßnahme für die Stadt aber nicht. Schließlich müssten dafür unter anderem auch die Fahrbahnränder im Gebiet des jeweiligen Kreisels erweitert werden. "Dafür müsste man viel Geld für in die Hand nehmen", sagt der stellvertretende Leiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten - und darüber hinaus verlöre die Nordstadt natürlich drei Exoten der Verkehrsführung.

