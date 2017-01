Neuss: Die Reptilien-Profis

In der "Vive-Gruppe" Neuss treffen sich Liebhaber von Reptilien und Amphibien. Von Elena Burbach

Wer sich Reptilien, Amphibien, Vögel oder Fische anschaffen möchte, kann sich mit Fragen an die "Vivaristische Vereinigung" wenden. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, "Vivaristik zu verstehen und zu erleben". Vivaristik umfasst die Pflege und Zucht von Tieren, die in künstlich erschaffenen Lebensräumen - wie Aquarien oder Terrarien - leben. Neben der Stadtgruppe Düsseldorf und der Regionalgruppe Rhein Ruhr ist auch Neuss mit einer eigenen "Vive-Gruppe" vertreten. Am vergangenen Wochenenede richtete die Stadtgruppe ihren zehnten Thementag im Romaneum aus.

Unter dem skurrilen Motto "Evolution im Wohnzimmer - Sinn und Verantwortung bei Vermehrung von Heimtieren" fand die eintägige Schulung mit Tierärzten und Experten aus der Vivaristik statt. Unter anderem hielt Reptilien-Arzt Dr. Markus Baur aus München einen Vortrag über "Qualzuchten bei Reptilien". "Denn viele Halter legen immer mehr Wert auf außergewöhnliche Farbgebungen bei den Tieren", weiß Klaus Lambertz, Vorsitzender der Neusser Stadtgruppe. "Weiße Albino-Pythons sind zum Beispiel in Amerika sehr gefragt, aber auch in Deutschland steigt die Nachfrage", erklärt er. Der Vorsitzende hat selbst lange Zeit Schlangen gehalten und findet "die Tiere in ihrer ursprünglichen Erscheinung am schönsten".

Zu der Veranstaltung im Romaneum kamen lediglich 40 Teilnehmer, und damit weniger als in den Vorjahren. Klaus Lambertz bedauert das: "Leider bekommt das Hobby immer weniger Zuspruch". Der 74-Jährige besitzt zurzeit zwei Schildkrötengruppen. Tiere, die auch viele Mitglieder der "Vive-Gruppe" faszinieren. Sogar einen eigenen "Schildkrötenstammtisch" gibt es dort. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zum Austausch über die Haltung der Tiere. Doch: "Bei den Treffen und Thementagen kann jeder etwas lernen", meint Lambertz. Mittlerweile kämen viele Mitglieder deswegen zu allen Veranstaltungen, die die Vereinigung anbietet. Zu den Thementagen, die jährlich im Januar stattfinden, könnten auch Nicht-Mitglieder kommen. Grundsätzlich seien die Veranstaltungen auch für jeden interessant, der Reptilien, Amphibien, Fische oder Vögel hält. Denn der Vivaristik-Verein thematisiert alle Tiere, die unter menschlicher Obhut in einem Vivarium gehalten werden. "Bei der Schaffung eines Lebensraums muss einiges bedacht werden", sagt Lambertz. "Manchmal informieren sich Leute vor der Anschaffung eines Tieres zu wenig. Das gilt bei Reptilien leider genauso wie bei Hunden oder Katzen."

Wer die nötige Sachkunde erlangen möchte, kann bei der Stadtgruppe sogar an einer eineinhalbtägigen Schulung teilnehmen. Mit der abschließenden Prüfung kann man dann auch als Privatperson ein anerkanntes Zertifikat erlangen. Die Möglichkeit, diese Sachkundenprüfung abzulegen, besteht seit 2009. Damals traten Neusser und Düsseldorf geschlossen aus der Gesellschaft für Herpetologie aus und gründeten die "Vivaristische Vereinigung".

Quelle: NGZ