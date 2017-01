später lesen Neuss Die Sucht nach dem Glücksspiel befällt mehr Männer als Frauen Teilen

Die Jagd nach dem vermeintlichen Glück macht den Kick aus und die Versuchung ist groß: In Kneipen, Imbissstuben, Spielhallen oder Teestuben hängen Spielautomaten, die Glück in Form von maximalen Gewinnen versprechen. Doch das Spiel ums Geld ist für manche existenzvernichtend. "Allein in NRW haben wir rund 50.000 Glücksspielsüchtige", sagt Verena Verhoeven, Leiterin der Fachstelle Glücksspielsucht beim Caritasverband Rhein-Kreis Neuss. "Und die Dunkelziffer ist weit höher."