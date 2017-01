später lesen TV-Großfamilie zieht nach Hückelhoven Die Wollnys verabschieden sich aus Neuss FOTO: RTL2 FOTO: RTL2 Teilen

Twittern





2017-01-17T20:11+0100 2017-01-18T19:15+0100

Deutschlands bekannteste TV-Großfamilie will umziehen und kauft ein ehemaliges Hotel in Hückelhoven. Doch vor dem Abschied aus der Heimat Neuss stehen jede Menge Turbulenzen an. Eine Kraftprobe - vor allem für Elffachmama Silvia. Von Andreas Buchbauer, Neuss