Neuss: Dieb bestiehlt Frau während Messe in der Marienkirche

Ein unbekannter Mann hat einer Neusserin am Donnerstag, 5. Januar, gegen 18.25 Uhr während der Messe in der Marienkirche die Handtasche gestohlen. Die 46 Jahre alte Frau hatte gerade das "Vater unser" gebetet und sich niedergekniet, als sie den Täter bemerkte. "Ich saß ganz hinten in der Kirche, plötzlich war der Mann da und griff nach meiner Handtasche. Ich hatte sie neben mir auf der Kirchenbank abgestellt", sagt die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Der Schreck und das Unverständnis sind ihr noch anzumerken. Wer denke denn, in einer Kirche während einer Messe bestohlen zu werden, fragt sie. Zwar hat die Frau schnell reagiert. "Ich habe den Mann verfolgt, die Messe war gut besucht - aber mir ist nur ein einziger Kirchgänger zur Hilfe geeilt." Der Täter konnte entkommen. "An der Kirchentür hatte ich ihn fast, aber da hat er mir Pfefferspray ins Gesicht gesprüht."