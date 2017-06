später lesen Neuss Diebe angeln mit Nuss-Nougat-Creme nach Geld 2017-06-28T19:16+0200 2017-06-29T00:00+0200

Mit den Stäben einer Amerikafahne und Nuss-Nougat-Creme haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch nach in einem Tresor aufbewahrten Geldscheinen geangelt. Die Täter waren zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in das Holzleitner-Elektrofachgeschäft an der Venloer Straße eingedrungen. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und begaben sich anschließend in die Büroräume. Das teilte die Polizei gestern mit. In den Büroräumen versuchten die Einbrecher, einen Tresor zu öffnen - was ihnen allerdings nur einen Spalt breit gelang. Allerdings erwiesen sich die Täter als kreativ.