Zahlen & Fakten: Dieser Kindergarten ist nah am Wasser gebaut

Dieser Kindergarten ist nah am Wasser gebaut

An der Rheinfährstraße können Mädchen und Jungen das Element Wasser ganz nah erleben.

Uedesheim (jahu) Einst stand dort das "schönste Pfarrhaus am Rhein". So nannten es nicht nur die Anwohner liebevoll. Heute toben dort Kinder über das Klettergerüst und den Wasserspielplatz. Denn nach einem Abriss hat die katholische Kirche das Haus durch einen geschmackvoll-modernen Neubau ersetzt, in dem heute das Pfarrzentrum und der St.-Martinus-Kindergarten untergebracht sind.

Im Obergeschoss bieten Pfarrsaal und Mehrzweckraum der Gemeinde Platz für Veranstaltungen. Im Keller finden Ministranten und Katholische junge Gemeinde (KJG) eine Anlaufstelle für Jugendliche. Im Erdgeschoss ist der Kindergarten mit seinen zwei Gruppen eingezogen. 44 Kinder werden dort betreut. "Es ist toll für die Kinder, das Element Wasser so nah zu erleben", sagt die Kita-Leiterin Margret Krey. Denn dank der guten Lage haben die Kinder jederzeit freie Sicht auf den Rhein. An manchen Tagen können die Kleinen sogar über eine Leiter und ein Tor im Zaun direkt runter ans Wasser. "Das ist natürlich immer ein Abenteuer", sagt Krey.

Am Schmiedeweg, dem alten Gebäude des St.-Martinus-Kindergartens, konnte unterdessen der evangelische Kindergarten Friedensbrücke einen zweiten Standort eröffnen. So hat Uedesheim nun drei Kindergärten mit je zwei Gruppen. Schließlich ist der Stadtteil stetig gewachsen. Laut amtlicher Statistik wohnen dort 4417 Einwohner auf 8,65 Quadratkilometern. Damit ist Uedesheim einer der Stadtteile mit den wenigsten Einwohnern pro Quadratkilometer. Der nahe gelegene Alu-Verbund, bestehend aus Hydro und Rheinwerk, bietet viele Arbeitsplätze. Gleichzeitig befindet sich mit dem Rheinbogen das zweitgrößte Naturschutzgebiet der Stadt auf Uedesheimer Gebiet.

Quelle: NGZ