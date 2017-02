später lesen Neuss Diskussion über das Leben in der Zukunft 2017-02-19T17:56+0100 2017-02-20T00:00+0100

"Anders leben - Wie gestalten wir unser Leben zukunftsfähig?" ist das Thema, mit dem sich das Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 morgen ab 18.30 Uhr beim 12. Neusser Stadtgespräch in der Alten Post (Neustraße 28) beschäftigen wird. Das Forum Stadtentwicklung und die Transition Town-Gruppe von neuss agenda 21 stellen die Frage, ob wir so weiter leben können wie bisher. Oder gibt es andere Lösungen? Das Impulsreferat hält Zukunftsforscher Matthias Wanner vom Wuppertal Institut. An der Podiumsdiskussion, in die auch Zuhörer einbezogen sind, nehmen Ralf Resch (Nachhaltigkeitsberater), Heiner Hannen (Biolandwirt), Sebastian Appelfeller (ev. Pfarrer), Anne Mommertz (Künstlerin) und Susanne Ebrahim (Gemeinwohlökonomie-Regionalgruppe Niederrhein) teil. Moderieren wird Andreas Vollmert.