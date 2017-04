Neuss: Diskussion über Werbestrategien für Kultur

Beim NGZ-Kulturtreff mit vier Experten am kommenden Freitag im Studio des RLT geht es um Marketingfragen.

"Wirb oder stirb" oder "Klappern gehört zum Geschäft" waren mal Bonmots zu Zeiten, als Werbung noch nicht Marketing hieß. Längst sind schlichte Merksätze wie diese ausgefeilten Strategien gewichen, die ein Produkt/ein Ereignis propagieren und weit über seine lokalen Grenzen hinaus bekannt machen und zum Kauf/zur Nutzung verführen sollen. Das schließt auch die Kultur im Allgemeinen und ihre Einrichtungen im Besonderen ein. So gibt es kaum noch ein Theater, dessen Öffentlichkeitsarbeit nicht Marketing einschließt - finanziell gut gestellte Häuser leisten sich gar einen Experten, der sich nur ums Marketing kümmert.

Aber was heißt Marketing? "Der Grundgedanke des Marketings ist die konsequente Ausrichtung des Unternehmen an den Bedürfnissen des Marktes", sagt ein Wirtschaftslexikon. Ist das auf Kultur übertragbar? Auf Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen? Muss ein Theater oder eine Bibliothek wie ein Unternehmen gedacht werden? Zumindest wird von ihnen verlangt, einen Teil ihrer Ausgaben wieder hereinzuholen, zu erwirtschaften, wie es heißt. Kultur anbieten reicht schon lange nicht mehr, Kultur muss auch Geld verdienen.

Aber wo bleibt da der Bildungsauftrag? Kann die eine Einrichtung nur auf Kosten einer anderen für sich werben? Gibt es noch nicht ausgeschöpfte Synergien? Was kann eine Stadt tun, damit Kultur nicht nur als "weicher Standortfaktor" fungiert, sondern offensiv für ein lebenswertes Umfeld wirbt?

Beim NGZ-Kulturtreff am Freitag, 7. April, ab 17.30 Uhr, im Studio des RLT werden vier Podiumsgäste über diese Fragen und viele andere rund um das Thema "Kultur und Marketing" diskutieren. NGZ-Kulturredakteurin Helga Bittner moderiert.

Dabei sind Susanne Coenen (Grafik-Designerin), Professor Wilfried Korfmacher (Designer und Psychologe), Frank Orbons (Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Rheinischen Landestheater) und Jürgen Sturm (Geschäftsführer von Neuss Marketing). Nach etwa einer Stunde geht das Gespräch über in eine offene Diskussion mit dem Publikum.

Zu besseren Planung wird um eine Anmeldung gebeten: entweder per Mail an redaktion.kultur@ngz-online.de oder per Anruf unter 02131 404304.

