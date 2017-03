später lesen Neuss DJK Germania Hoisten baut sich einen Fitness-Parcours 2017-03-22T18:41+0100 2017-03-23T00:00+0100

Die DJK Germania Hoisten will noch in diesem Frühjahr einen Fitness-Parcours bauen und in Betrieb nehmen. 46.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt, für das der 869 Mitglieder zählende Verein schon die Dorfgemeinschaft mobilisieren konnte. Nun unterstützt auch die Stadt das Projekt und stellt einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent der Anschaffungskosten in Aussicht.

