Neuss: DLRG: Aufnahmestopp bei Anfängerkursen

Ortsgruppe beschäftigt sich mit dem Bäderkonzept. Einsatzleiter Seebert legt Einsatzbericht vor.

Die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) verfolgt mit Spannung die aktuelle Diskussion um ein Bäderkonzept. An der Option, das Stadtbad zu schließen oder zu einem Lehrschwimmbecken zurück zu bauen, findet die Gesellschaft allerdings am wenigsten Gefallen. Diese Haltung begründet Vereinssprecher Franz-Michael Rennefeld mit einer einfachen Rechnung: Die mühsam erkämpften Trainingszeiten würden sich um ein Drittel reduzieren.

Die aktuelle Situation war am Wochenende Thema bei der Ausbildertagung in der Ortsgruppe. Dort ging es um die Bäder, vor allem aber um die Schwimmausbildung. Die wird von der Ortsgruppe in allen drei Bädern der Stadtwerke angeboten. Mit Erfolg, wie der Blick auf die Liste der Vormerkungen zeigt. Die ist inzwischen so lang, dass in den Ausbildungszentren Nord und Süd bis Mitte des Jahres keine Anmeldungen für Anfängerkurse mehr angenommen werden können. "Die Kapazitäten sind erschöpft", sagt Rennefeld.

Dass die DLRG auf die Bremse tritt, hat mit der eigenen Personalsituation nichts zu tun. Die ist so stabil, dass die Rheinwache, bei der im Vorjahr - inklusive schneller Eingreiftruppe (SEG) - über 5000 Einsatzstunden geleistet werden konnten. Details dazu wird Ausbildungsleiter Lutz Seebert noch für die Ortsgruppentagung aufbereiten, die auf Freitag, 31. März, terminiert ist. Beginn ist um 20 Uhr, Treffpunkt ist das Vereinsheim am Nordbad, Neusser Weyhe.

Bei dieser Mitgliederversammlung stehen zudem die Wahlen des gesamten Vorstandes an. Elke Macherey, die amtierende erste Vorsitzende, tritt ebenso für eine weitere Amtszeit von drei Jahren an wie der Einsatzleiter Seebert und Geschäftsführer Rolf Macherey. Auch die zweite Vorsitzende Monica Seebert, der zweite Einsatzleiter René Altenberger, Ausbildungsleiter Jens Bördemann und die Beisitzer Udo Altenberger, Frank Reuter und Franz-Michael Rennefeld müssen sich der Wahl stellen. Vorher allerdings werden die Rechenschaftsberichte erwartet. Neben der Vorsitzenden ist dabei Schatzmeisterin Annette Altenberger gefordert.

(-nau)