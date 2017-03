später lesen Neuss DLRG-Ortsgruppe begrüßt neues Bäderkonzept 2017-03-28T18:51+0200 2017-03-29T00:00+0200

In Deutschland sind im vergangenen Jahr erstmals wieder deutlich mehr als 500 Menschen ertrunken. Alleine 220 davon fanden nach Angaben der Deutschen Lebensrettungs-Gesellchaft (DLRG) in den Sommermonaten Juni bis August den Tod. Vor dem Hintergrund dieser besorgniserregenden Entwicklung hat die DLRG-Ortsgruppe in Neuss mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass das von der Politik beschlossene Bäderkonzept den Erhalt aller drei Neusser Bäder vorsieht. "Damit können wir die Nichtschwimmerausbildung in vollem Umfang fortsetzen", sagt DLRG-Sprecher Franz-Michael Rennefeld.

Christoph Kleinau Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Christoph Kleinau (-nau) ist Redakteur bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil schließen