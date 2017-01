später lesen Neuss Drei Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag Teilen

Mit drei Veranstaltungen erinnert die Volkshochschule Neuss an den 27. Januar 1945, an dem die "Rote Armee" das Vernichtungslager Auschwitz befreite. Dieser Tag wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum "Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts" erklärt.