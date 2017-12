Neuss: DRK bringt 90-Jährigen zur Familie

Wegen eines defekten Aufzugs hätte der 90 Jahre alte Hubertus Mucha beinahe die Heiligabend-Bescherung im Kreise seiner Familie verpasst. Von Ludger Baten

Ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) packten spontan an und sorgten für eine Familienzusammenführung der besonderen Art an Weihnachten - da strahlte der Senior mit seinen Lieben um die Wette. Der Großvater konnte Heiligabend doch noch im Kreis seiner Familie feiern; bei Sohn Andreas, Schwiegertochter Petra und den Enkelinnen Pauline und Charlotte - den ehrenamtlichen Neusser Helfern des DRK sei Dank. Mucha, der im Krieg ein Bein verlor, saß in seiner Wohnung an der Hesemannstraße fest. Dritte Etage, enges Treppenhaus - und der Aufzug defekt.

Seit einer Woche lässt die Reparatur auf sich warten, weil die Kommunikation zwischen Hausverwaltung und Wartungsfirma offenbar stottert. Als die NGZ-Redaktion erfuhr, dass der Familie Mucha ein Weihnachtsabend ohne Großvater droht, fragte sie um Hilfe beim Deutschen Roten Kreuz an. Die Zusage kam spontan. "Wir übernehmen den Transport", versprachen Vorsitzender Sigurd Rüsken und Vorstandssprecher Marc Dietrich. So standen Heiligenabend um 15 Uhr Massimo Simon (39), der stellvertretende Kreisbereitschaftsführer, und Helfer Tobias Zimmermann mit Rettungsfahrzeug und Transportstuhl vor der Wohnungstüre von Hubertus Mucha, um den Senior in die Obhut seiner Familie zu bringen. Mucha, 1970/71 Jakobuskönig in Neuss, war gerührt, die Familie glücklich. "Großartig", sagt Andreas Mucha, "so können wir wie gewohnt eine Familienweihnacht feiern." Er hätte den 85 Kilogramm schweren Vater nicht aus dem dritten Stock tragen können. Am Abend brachten die DRK-Helfer Björn Himmel und Lars Schlemper den Großvater wieder in seine Wohnung zurück. Sohn Andreas ist dankbar: "Es ist gut zu erfahren, welche Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Wir danken sehr."

Auch die NGZ-Redaktion dankt den zupackenden DRK-Helfern. Die NGZ spendiert zum nächsten Fest beim Deutschen Roten Kreuz in Neuss ein 20-Liter-Fass Altbier - dann wird auf das gute Ende einer Neusser Weihnachtsgeschichte aus dem Jahr 2017 angestoßen.

Quelle: NGZ